La revelación de Abandoned ya casi está aquí

Después de meses de rumores, teorías e incertidumbres, nos acercamos al esperado lanzamiento de la aplicación de Abandoned en PlayStation 5. En solo unos días la pre-descarga estará disponible, y en los primeros días de agosto ya estará disponible todo el contenido de este material promocional, incluido un tráiler. De esta forma, Blue Box Game Studios, los desarrolladores han emitido un nuevo mensaje acompañado de una foto para los fans.

Aunque Blue Box ha dejado en claro que Abandoned es un nuevo juego de terror desarrollado para el PS5, los jugadores creen que esta es solo una fachada, y Hideo Kojima está trabajando en un nuevo Silent Hill. Lo interesante de la nueva imagen compartida, es que en el fondo se puede ver a un hombre con un parche, algo que la gente ha asociado con Snake, el protagonista de Metal Gear Solid.

Are you ready? We are! pic.twitter.com/dQJwjot99S

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) July 27, 2021