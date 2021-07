Director de Abandoned revela la razón por la cual su juego será revelado con una app

Abandoned es uno de los juegos más esperados del PS5, esto gracias a todos los rumores y especulaciones que los fans han creado a su alrededor. Aunque por el momento no tenemos un vistazo oficial a este título, fuera de un pequeño teaser, esto cambiará en agosto, cuando un tráiler esté disponible por medio de una aplicación especial en la consola de Sony. Ahora, el director de este título ha revelado por qué es necesario este método poco tradicional para la experiencia que está desarrollando.

Por medio de Twitter, Hasan Kahraman, director de Abandoned, reveló que el próximo gran tráiler de este juego será revelado por medio de una aplicación especial en el PS5, ya que desea que el público experimente “el 4K a 60FPS, los gráficos, el audio 3D y las funciones del DualSense en tiempo real”. De esta forma, una revelación más tradicional no es el objetivo de su estudio, Blue Box Game Studios.

To experience the 4k60, graphics, 3D audio and DualSense features in realtime.

