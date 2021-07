¡Éstos son los juegos que llegan a PS+!

Después de una desafortunada filtración durante el fin de semana pasado, PlayStation ha confirmado cuáles serán los tres juegos que llegarán al servicio de PS+ a partir del próximo 3 de agosto.

Los tres juegos que estarán disponibles en PlayStation Plus entre el 3 de agosto y 6 de septiembre son:

–Hunter’s Arena: Legends (PS4 y PS5).

–Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4).

–Tennis World Tour 2 (PS4).

Hunter’s Arena: Legends es un PvP y PvE con elementos Battle Royale que solo se podrá descargar sin costo adicional en la nueva generación. Por otro lado, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville es un third person shooter inspirado en el popular juego móvil. Por último, Tennis World Tour 2 es, como su nombre lo indica, un juego de tenis con multiplayer local y en línea.

Aunque esta información ya se sabía, el cambio más interesante en comparación con la filtración, es que Hunter’s Arena: Legends no será una exclusiva del PS5 en PlayStation Plus, sino que también llegará al PS4 por medio de este servicio, algo que beneficiará a este título multiplayer.

De igual forma, te recordamos que tienes hasta el 2 de agosto para agregar Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds, A Plague Tale: Innocence y Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown a tu librería de juegos. Aunque en esta ocasión no vimos algún lanzamiento día uno en PS5 por medio de este servicio, como en meses pasados, esperemos que en un futuro esta tendencia regrese.

En temas relacionados, estos son los juegos de Xbox Games With Gold para agosto. De igual forma, el PS5 ha superado las 10 millones de unidades vendidas a nivel mundial.

Vía: PlayStation