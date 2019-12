The Rise of Skywalker generó $40 MDD en su noche de estreno

Star Wars: The Rise of Skywalker ya se perfila para tener uno de los fines de semana más redituables de todos los tiempos, pues además de debutar con $40 millones de dólares, y superando los $39 millones obtenidos por Avengers: Endgame, Disney tiene altas expectativas para que el largometraje obtenga entre $160 y $170 MDD en su primer fin de semana.

A comparación, Avengers: Endgame generó $357 millones de dólares en sus primeros días, seguido por Infinity War ($257 millones), Star Wars: The Force Awakens ($247 millones), y Star Wars: The Last Jedi ($220 millones). Con la caída que hubo entre estas dos últimas cintas, será interesante ver en dónde se posiciona The Rise of Skywalker. Toda la controversia que rodeo a The Last Jedi obligó a Disney a manejar sus expectativas, pero a principios de año, Endgame se convirtió en la película más taquillera de la historia, lo que evidentemente alteró una vez más sus expectativas.

