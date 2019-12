Towerfall Ascension puede ser tuyo gracias a la Epic Games Store

Hoy es el segundo día de la navidad en la Epic Games Store, y aunque nuestro amor no nos de dos tórtolas, la tienda online sí está ofreciendo otro juego completamente gratis. En esta ocasión le toca brillar a un indie competitivo: Towerfall Ascension.

Este juego está disponible gratis como parte de la promoción de regalos navideños de la Epic Games Store. Esto significa que para obtenerlo lo único que tienes que hacer es visitar la tienda, añadirlo a tu carrito y completar el proceso de compra.

Sólo podrás aprovechar esta oferta durante 24 horas, ya que otro juego tomará el lugar de TowerFall Ascension en la promoción de la Epic Games Store. Por el momento, la compañía responsable de Fortnite no ha anunciado cuál será el próximo juego gratis.

Day 2: TowerFall Ascension ?

Inspired by the golden age of couch multiplayer, TowerFall Ascension is a hilarious and intense combat archery game – And it's FREE on the Epic Games Store for 24 hours! #12DaysOfFreeGames

?2️⃣? https://t.co/xsL4Cpe3u2 pic.twitter.com/CJNQkdGaui

