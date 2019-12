Grand Theft Auto V es el juego de la década, según la revista TIME

Diciembre no sólo representa el final del 2019, sino de una década completa. Así que es momento de mirar a los últimos 10 años y pensar en todas nuestras experiencias favoritas, desde películas, hasta videojuegos. La revista TIME se está encargando de hacer esto, y por fin ha revelado el juego más importante de la década, según ellos.

De acuerdo con TIME, Grand Theft Auto V es el juego más importante de los últimos 10 años. Este título salió al mercado en 2013, a finales de la generación de PS3 y Xbox 360, pero fue relanzado para el PS4 y Xbox One, y junto a la versión de PC, este título de Rockstar se ha convertido en el producto comercial más rentable de la historia, además de ser un videojuego bastante bueno, el cual se ha mantenido vigente gracias a una saludable comunidad online y nuevo contenido agregado constantemente.

En esta lista también podemos encontrar juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el cual ha sido alabado por su vasto mundo abierto y la libertad que le ofrece al jugador. Fortnite se encuentra en el tercer puesto, debido a que se ha vuelto un sinónimo del género de battle royale.

También figuran títulos como Dark Souls, League of Legends, Pokémon Go y otros más en esta prestigiosa lista, la cual puedes ver a continuación:

-Grand Theft Auto V

-The Legend of Zelda: Brath of the Wild

-Fortnite

-Dark Souls

-League of Legends

-Pokémon GO

-Minecraft

-The Elder Scrolls V: Skyrim

-Portal 2

-Disco Elysium

La revista realizó una lista similar, pero con las consolas que vimos en los últimos 10 años, la cual puedes checar aquí. De igual forma, nosotros estamos realizando la premiación anual de Atomix, y puedes checar al ganador de la categoría de Mejor Diseño de Niveles aquí.

Vía: TIME