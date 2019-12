La navidad ha llegado a Red Dead Online con nuevos modos de juego y regalos

Como muchos juegos live-service en estas épocas del año, Red Dead Online tendrá un evento especial dedicado a las fiestas Navideñas. Habrá fuertes tormentas de nieve, regalos y dinámicas especiales, así que tendrás muchas razones para volver al Viejo Oeste. Los jugadores de PS4 también podrán obtener acceso a modos de juego exclusivos para la consola de Sony. Las festividades arrancarán el 23 de diciembre, hasta el 6 de enero 2020.

Las festividades agregarán versiones nevadas de Modos Showdown, como Spoils of War, Up in Smoke y Overrun. Y, tal como lo mencioné anteriormente, los jugadores de PS4 obtendrán acceso exclusivo a versiones navideñas de Gun Rush, Make it Count y Last Stand. Aquellos que inicien sesión en Red Dead Online entre el 23 y 25 de diciembre, obtendrán los siguientes objetos:

La variante The Krampus para la Double Barrel Shotgun

30 municiones Incendiary Buckshot

100 cartuchos de escopeta

10 Thyme Big Game

10 Minty Plump Birds

20 Zanahorias

20 Bisquets

50 dulces

10 Fine Brandies

10 Tónicos de Milagros Especiales

20 Botellas de Fuego Volátiles

2x Creek Plums

2x Agarita

¿Vas a participar en esta celebración? Déjanos saber en los comentarios.

Fuente: Rockstar Games