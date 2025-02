The Rings of Power sí tendrá una tercera temporada

Parece que la segunda temporada de The Lord of the Rings: The Rings of Power no fue el fracaso que muchos habían pensado. Pese a que la recepción pública de la serie no ha sido la mejor, los ejecutivos en Amazon están dispuestos a darle una nueva oportunidad a esta producción, puesto que una tercera temporada ha sido aprobada.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Amazon Studios ha dado el visto bueno a una tercera temporada de Rings of Power, la cual actualmente está en pre-producción, y se espera que comiencen sus filmaciones en la primavera de este año. Esta es la descripción oficial del proyecto:

“Saltando varios años hacia adelante desde los eventos de la Temporada 2, la Temporada 3 tiene lugar en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, mientras el Señor Oscuro busca crear el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra y conquistar toda la Tierra Media por fin”.

Con este salto temporal, los productores esperan que algunos de los problemas de las primeras dos temporadas por fin tengan una solución, y ofrecerle al público lo que habían deseado ver desde el principio. Por su parte, esto fue lo que comentó Vernon Sanders, director de televisión de Amazon MGM Studios, al respecto:

“El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder sigue cautivando a las audiencias de todo el mundo y estamos encantados de que una tercera temporada esté en marcha. El equipo creativo tiene una visión extraordinaria de lo que está por venir con historias que nos han encantado y cautivado. Esperamos continuar este viaje épico para nuestros clientes globales, profundizando aún más en los cuentos legendarios que dieron forma a la Tierra Media”.

Lamentablemente, por el momento no hay información sobre una fecha de estreno, pero es probable que veamos los nuevos capítulos hasta el próximo año. Recordemos que previos reportes habían señalado que la serie podría tener hasta cinco temporadas. Solo nos queda por ver si estos planes se hacen realidad. En temas relacionados, la nueva película de The Lord of the Rings fue un fracaso. De igual forma, Bloober Team quiere hacer un juego de horror de esta propiedad.

Vía: The Hollywood Reporter