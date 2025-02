Tendremos nuevo evento de Apple la siguiente semana

Apple está más que listo para revelar su siguiente gran producto. Después de meses de rumores, la siguiente semana se llevará a cabo un evento especial, en donde Tim Cook, CEO de la compañía, dará a conocer lo que muchos esperan sea el nuevo iPhone SE, una opción mucho más accesible de sus famosos dispositivos móviles.

Por medio de redes sociales, Tim Cook confirmó que el siguiente evento de Apple se llevará a cabo el 19 de febrero. Aunque por el momento no está del todo claro que veremos aquí, múltiples reportes y rumores han señalado que la estrella del evento será un nuevo modelo del iPhone SE, el cual no ha gozado de una reinvención desde el 2022.

Get ready to meet the newest member of the family.

Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu

— Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025