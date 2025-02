Square Enix revela nuevo gran parche para Final Fantasy XIV

En estos momentos Square Enix está bastante callada, puesto que no tenemos juegos confirmados de la empresa para este año, nada más allá de los remakes de los dos primeros juegos de Dragon Quest que se prometieron desde el 2024, y al no tener contenido en el horizonte empieza a levantar sospechas. Sin embargo, mientras los jugadores esperan pacientemente, se anunciaron novedades para el querido Final Fantasy XIV.

Se reveló el próximo gran parche, titulado Seekers of Eternity, el cual llegará a finales de marzo de 2025. La revelación se realizó durante la transmisión Letter from the Producer LIVE, donde el director y productor Naoki Yoshida detalló el nuevo contenido que acompañará esta actualización. Entre las novedades se encuentran la continuación de la historia principal, un nuevo calabozo, una raid avanzada llamada The Arcadion: Cruiserweight Tier, y una Unreal Trial en la que los jugadores deberán enfrentar a Suzaku en el nivel 100.

Además, introducirá nuevas mecánicas para los jugadores enfocados en la exploración y la recolección. Cosmic Exploration permitirá a los Crafters y Gatherers trabajar juntos en la exploración de estrellas inexploradas, mientras que Occult Crescent ofrecerá una gran batalla en la misteriosa isla de Shades Triangle. También se añadirán nuevas misiones con los Mamool Ja, más contenido para la saga de Hildibrand, una actualización del sistema Duty Support y ajustes en el modo PvP con la octava serie de combates competitivos.

Como parte de una campaña especial, los jugadores activos de Final Fantasy XIV recibirán un descuento si se suscriben o reactivan su cuenta del XI durante un periodo limitado. Además, se ha anunciado una colaboración con la marca de moda BlackMilk, la cual incluirá prendas exclusivas inspiradas en el mundo del juego. La colección consta de 12 piezas, como una gabardina especial y un conjunto de Cactuar, que buscan atraer tanto a fanáticos de la franquicia como a entusiastas del diseño.

Por último, Final Fantasy XIV también se asociará con instax, la línea de cámaras instantáneas de FUJIFILM, para ofrecer un nuevo emoticono de cámara dentro del juego. Este nuevo contenido estará disponible en el parche 7.18, programado para el 25 de febrero de 2025. Con más de 30 millones de cuentas registradas y la expansión de su prueba gratuita, Square Enix reafirma su compromiso de seguir ofreciendo contenido innovador y atractivo para veteranos y nuevos jugadores.

Recuerda que el juego está disponible en consolas de Sony, Microsoft y PC.

Vía: SE