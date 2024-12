Tras el éxito rotundo del remake de Silent Hill 2, Bloober Team actualmente está trabajando en Cronos: The New Dawn. Sin embargo, el estudio tiene en mente ya varios proyectos, y uno de estos sería un juego de horror de fantasía, algo inspirado en The Lord of the Rings, o al menos ese es el sueño de los desarrolladores.

En una reciente entrevista con Bonfire Conversations, Mateusz Renart, el director del remake de Silent Hill 2, expresó su deseo de trabajar con la propiedad de The Lord of the Rings para crear un juego de horror inspirado en la Tierra Media, al grado de que ha llegado a proponer esto en múltiples ocasiones, pero, como ya lo sabemos, esto no se ha hecho una realidad.

En estos momentos, Bloober Team está trabajando en Cronos: The New Dawn, un juego de ciencia ficción y horror. Sin embargo, nada impide que el estudio cumpla su sueño en un futuro, pese a que la propiedad de The Lord of the Rings no esté involucrada, aunque esto tampoco debe ser descartado inmediatamente.

Recordemos que en los últimos años hemos visto múltiples juegos de The Lord of the Rings, explorando diferentes géneros. Sin embargo, ninguno de estos proyectos ha logrado ser un éxito comercial y crítico. Por su parte, Bloober Team logró impresionar a más de una persona con el remake del clásico de Konami, por lo que su nueva reputación puede ser más que suficiente para convencer a los dueños de la propiedad de Tolkien de explorar el concepto que Renart quiere hacer una realidad.

Por el momento solo nos queda esperar. Por lo mientras, te recordamos que Cronos: The New Dawn estará disponible en algún punto del 2025. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Silent Hill 2 aquí. De igual forma, este es nuestro gameplay de The Lord of the Rings: The Two Tower.

Nota del Autor:

Después del remake de Silent Hill 2, si Bloober Team quiere hacer un juego de horror de Mordor, se los compro. El estudio tiene el suficiente talento para no caer en los lugares básicos, genéricos y aburridos que algunos desarrolladores indies han hecho con cosas como Mickey Mouse.

Vía: Bonfire Conversations