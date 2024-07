El impacto que tuvo la trilogía del Señor de los Anillos en el cine se terminó permeando en prácticamente toda la cultura popular incluidos los videojuegos. Teniendo los derechos en su poder durante aquellos años, EA no perdió tiempo e hizo títulos completamente inspirados por dos de las famosas cintas de Peter Jackson que gustaron mucho más de lo esperado. En esta ocasión recordamos The Lord of the Rings: The Two Towers.