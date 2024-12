Después de años de espera, The Lord of the Rings: War of the Rohirrim por fin llegó a las salas de cine a principios de mes. Si bien muchos estaban esperando con ansias regresar al mundo creado por J.R.R. Tolkien, la respuesta del público no fue positiva, puesto que la cinta ha fracasado en taquilla.

De acuerdo con Variety, The Lord of the Rings: War of the Rohirrim recaudó solo $4.6 millones de dólares durante su primer fin de semana, una cantidad bastante decepcionante considerando su presupuesto de $30 millones de dólares. Por si fuera poco, se especula que Warner Bros. necesita $60 millones de dólares para que esta cinta sea considerada un éxito, cifra que está muy alejada de la realidad.

Aunque por el momento no hay una razón clara para el fracaso comercial de The Lord of the Rings: War of the Rohirrim, es probable que Warner Bros. no esté tan decepcionado, puesto que esta cinta fue creada con el principal propósito de conservar los derechos de The Lord of the Rings después de adquirir a New Line Cinema hace un par de años.

Junto a esto, Warner Bros. actualmente está trabajando en dos películas live action de The Lord of the Rings, proyectos en los que la compañía tiene más fe. Por su parte, se especula que el fracaso de The Lord of the Rings: War of the Rohirrim se debe a que aspectos como la historia, su canon y a que muchos no les gustó la idea de ver a una protagonista en una serie que usualmente deja a las mujeres de lado. En temas relacionados, así le fue en críticas a esta película. De igual forma, puedes conocer más sobre la siguiente película de The Lord of the Rings aquí.

Vía: Variety