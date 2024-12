Después de años ausente de la pantalla grande, la saga de The Lord of the Rings tendrá una nueva película a finales de este año. Si bien aún faltan un par de días para el estreno general de The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, algunas personas ya tuvieron la oportunidad de ver esta cinta, y las reacciones iniciales son positivas.

Aunque lleva el nombre de The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim es una precuela animada que se desarrolla cientos de años antes de los eventos de la trilogía de Peter Jackson, y nos muestra la historia de Helm Hammerhand, que fue rey de Rohan y el homónimo del Abismo de Helm. Al respecto, esto fue lo que comentó Mama’s Geeky:

“The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim es una gran incorporación a la icónica franquicia. Es perfecta para familias con adolescentes y fanáticos de Tolkien, ya que explora la tradición en profundidad, ofrece una historia inspiradora, acción demencial y cameos emocionantes”.

Por su parte, Muses of Media agregó:

“¡The War of the Rohirrim es un fantástico viaje de regreso a la Tierra Media! Con un elenco de voces excepcional, una animación deslumbrante y una dirección magnífica de Kenji Kamiyama, es una película imprescindible en la pantalla grande, con sus épicas secuencias de acción y batallas”.

Por su parte, Collider agregó:

“Si te encanta la trilogía original de El Señor de los Anillos, la nueva película es 100% para ti, y si te encanta lo que ha estado haciendo ‘Rings of Power’, también es 100% para ti. Esta película reavivó mi amor por Tolkien de una manera muy real. ¡Animación impresionante, narrativa maravillosa y trabajo de voz fenomenal!”

Por lo visto, la cinta logra cumplirle a todos los fans, y nos entregará una experiencia visual que los admiradores del trabajo de Peter Jackson y el anime no se pueden dar el lujo de dejar pasar. The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim llegará a los cines el próximo 12 de diciembre de 2024. En temas relacionados, una nueva película de The Lord of the Rings está en camino. De igual forma, The Rings of Power sí tendrá cinco temporadas.

