La serie de Harry Potter es una de las producciones más esperadas de Warner Bros. Aunque aún falta bastante para que este show llegue a Max, poco a poco se ha dado más información sobre los actores que le darán nueva vida a los personajes que ya todos conocemos. En esta ocasión, se ha revelado al que estaría a cargo del rol de Severus Snape.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Paapa Essiedu, actor británico famoso por Black Mirror y I May Destroy You, sería el encargado de darle vida a Snape en la serie de Harry Potter. Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Warner Bros., todo indica a que el actor y la productora ya están en pláticas para hacer esto una realidad.

Si bien todos los que han visto Black Mirror y I May Destroy You están contentos con la posible participación de Essiedu en Harry Potter, otros más no están contentos con esta selección, y es que el actor no es blanco. En los libros y las películas, Snape es un británico blanco, pero parece que la serie optará por darle este papel a una persona de color. Esto no es la primera vez que algo así sucede, puesto que en la obra de teatro, Hermione tampoco cumple con la descripción que hay en la novela.

En las películas, Snape cobró vida gracias a Alan Rickman, actor que, lamentablemente, falleció en 2016. Solo nos queda esperar para ver si Paapa Essiedu será el encargado de este icónico papel, y si la comunidad toma esta participación de una forma civilizada o no. En temas relacionados, este sería el año de estreno de la serie. De igual forma, esta es la película de Harry Potter que odia Daniel Radcliffe.

Vía: The Hollywood Reporter