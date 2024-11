Daniel Radcliffe es conocido por su trabajo como Harry Potter en las películas que se encargaron de adaptar los libros de J.K. Rowling. Si bien muchos están de acuerdo de que su interpretación como el niño que vivió es uno de los mejores aspectos de estas cintas, el actor ha revelado que hay una película en particular que detesta, y todo se debe a su propia actuación.

En una reciente entrevista con Far Out, Radcliffe fue honesto en el mundo, y reveló que no soporta Harry Potter and the Half-Blood Prince, y todo se debe a su actuación. El actor ha señalado que no estuvo con su trabajo, y lo siente muy monótono. Esto fue lo que comentó:

“Es difícil ver una película como Harry Potter y el misterio del príncipe. Porque no estoy muy bien en ella. La odio. Mi actuación es muy monótona y puedo ver que me volví complaciente y que lo que intentaba hacer simplemente no funcionó”.

Radcliffe no hace mención del guion, dirección u otros aspectos por los cuales la crítica tampoco es gran fan de esta cinta, sino que el principal problema para él fue su interpretación. Considerando que esta fue la sexta película con este papel, no es extraño pensar que el joven ya estaba cansado de este rol, y simplemente hizo lo que tenía que hacer por compromiso.

Con una serie de Harry Potter en camino, será interesante ver si alguno de los actores, los cuales tendrán que estar ligados al proyecto por casi 10 años, se sentirán igual eventualmente. En temas relacionados, este sería el actor embargado de Dumbledore en la serie. De igual forma, Hogwarts Legacy 2 tendría relación con la producción de HBO.

Nota del Autor:

Por lo general, Harry Potter and the Half-Blood Prince es considerada la más débil de la serie. No puedo hablar de la actuación de Radcliffe, debido a que siempre veo la versión en español, pero la cinta carece de alguna personalidad, y la corrección de color es horrible.

Vía: Far Out