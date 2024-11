El precio no ha afectado al PlayStation 5 Pro

Cuando se anunció que el PlayStation 5 Pro iba a costar $699 dólares, muchos pensaron que este sería uno de los factores que determinarían el fracaso de la consola. Sin embargo, Sony ha revelado que este no es un factor que ha afectado en alguna forma el desempeño de su nuevo hardware.

Como parte de su reciente reporte financiero, Hiroki Totoki, presidente de Sony, confirmó que el PlayStation 5 Pro es un producto enfocado en el mercado hardcore, por lo que el precio no es un impedimento para este tipo de consumidores. Esto fue lo que comentó al respecto:

Sony President, COO and CFO Hiroki Totoki says the PS5 Pro pricing has not had a negative impact and that it is aimed at hardcore users #PS5Pro

"Hardcore users are the target of this hardware"

"In terms of the pricing many people made different comments on that, but pricing on… pic.twitter.com/jTs2UYtVez

— Genki✨ (@Genki_JPN) November 8, 2024