Virtua Fighter 5 recibe nueva remasterización

A principios de este año vimos Like a Dragon: Infinite Wealth, y en febrero de 2025 estará disponible Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Aun con estos dos proyectos, Ryu Ga Gotoku Studio encontró tiempo para trabajar en una remasterización de Virtua Fighter 5, la cual estará disponible este año en PC.

Por medio de un comunicado, SEGA confirmó Virtua Fighter 5 R.E.V.O. Esta versión del icónico juego de peleas en 3D estará disponible en algún punto de la temporada de invierno. Este título no solo contará con un estilo visual mejorado a 4K, sino que también tendrá rollback netcode, así como todo el contenido que ha recibido este título a lo largo de los años, y todo de la mano de RGG Studio. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

“La legendaria serie de peleas hace su debut en Steam con Virtua Fighter 5 R.E.V.O. Desafía a los mejores luchadores del mundo en la remasterización definitiva del clásico juego de peleas en 3D, que ahora incluye compatibilidad con el código de red Rollback, magníficos gráficos en 4K y todo el combate de artes marciales que hizo famoso al original. Lucha en los modos clásicos de VF como Arcade o Rank Match, crea tus propios torneos y ligas en línea personalizados con hasta 16 jugadores o aprende de los mejores en el modo Espectador. Domina tu estilo de lucha para derrotar a todos los contrincantes en el quinto torneo mundial de lucha y conviértete en una leyenda de Virtua Fighter”.

Virtua Fighter 5 llegó a las arcades de Japón en el 2006, y un año después aterrizó en consolas a nivel mundial. Desde entonces, SEGA se ha encargado de mejorar este juego con diferentes actualizaciones, y en 2021 vimos la Ultimate Showdown en consolas. Por el momento se desconoce si la versión R.E.V.O estará disponible en PlayStation y Xbox en un futuro.

Aunque por el momento no hay mucha información, SEGA ya está trabajando en una nueva entrega de Virtua Fighter, la cual forma del mismo plan que nos entregará el regreso de series como Crazy Taxi y Streets of Rage. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown aquí. De igual forma, Yu Suzuki podría trabajar en un nuevo Virtua Fighter.

Nota del Autor:

Es increíble que han pasado casi 20 años desde el lanzamiento de Virtua Fighter 5, y SEGA sigue encontrando formas de entregarle al público en el mismo juego. Será interesante ver cómo reaccionarán todos con la siguiente entrega en la serie.

Vía: VGC