The Last of Us contará con un podcast oficial

The Last of Us Part II es uno de los juegos más esperados del 2020, y Naughty Dog está consciente de esto, así que han creado un podcast enfocado en todo el proceso de creación alrededor de los dos juegos de la serie.

Este podcast contará con el escritor Christian Spicer como el anfitrión. El primer episodio estará disponible el próximo 9 de junio, y nos ofrecerá “una experiencia inmersiva que combina conversaciones dinámicas y la narración cinematográfica que cambió los juegos para siempre”.

El podcast presentará conversaciones con el director creativo Neil Druckmann, Troy Baker y Ashley Johnson (quienes interpretan a Joel y Ellie), junto con muchos “otros talentos y visionarios que dieron vida a los juegos”, y estará disponible para escuchar en Apple Podcast aquí.

El avance del programa sugiere que primero se enfocarán en el juego original, antes de pasar a la producción de The Last of Us Part II, presumiblemente una vez que salga a la luz y la gente sea menos sensible a los spoilers de la próxima exclusiva de PS4. No está claro con qué frecuencia se estrenará cada episodio, pero podemos esperar una nueva platica al mes como mínimo.

The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio de 2020. En temas relacionados, un State of Play enfocado en The Last of Us Part II se llevará a cabo el día de hoy, y puedes checar la presentación en vivo aquí.

Vía: Apple Podcast