Protagonista de Assassin’s Creed Valhalla tendrá una personalidad ‘coherente’

En Assassin’s Creed Odyssey, Ubisoft permitió a los jugadores elegir entre varios diálogos durante nuestras conversaciones con los NPCs de este mundo. Dicha posibilidad trajo consigo misma resultados positivos y negativos. Entro estos últimos era que Alexios/Kassandra solía tomar decisiones que se contradecían con las opciones del jugador. Aparentemente, Ubisoft Montréal está trabajando para asegurarse que eso no se repita en Assassin’s Creed Valhalla.

