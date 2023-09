¿The Boy and the Heron será lo último de Miyazaki?

En estas últimas semanas la película de The Boy and the Heron ha estado en la boca de casi todos en occidente, esto debido a la presentación que ha estado en diferentes festivales de cine importantes en el mundo. Y desde hace meses se ha mencionado que sería el último filme en el que participa Hayao Miyazaki, pero parece que esta información no es del todo una realidad.

Según lo mencionado por un periodista que se encuentra cubriendo el festival de cine de Toronto, el vicepresidente de Studio Ghibli, Junichi Nishioka afirmó que esta cinta de animación no será lo último en que colabore el fundador de este estudio. Continuando en la conversación que ha llegado con más ideas para producciones al futuro, descartando así el retiro del director.

Exiting news for fans of Hayao Miyazaki. Studio Ghibli VP Junichi Nishioka tells us The Boy and the Heron is not Miyazaki’s final film and that he is already coming into the office with new ideas. #TIFF23 pic.twitter.com/u9DyyPhJwu

— Eli Glasner 🎥 (@glasneronfilm) September 8, 2023