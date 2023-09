Starfield recibe review bombing por parte de jugadores

Desde hace un par de días los usuarios de Xbox y Game Pass ya pueden disfrutar la versión estándar de uno de los juegos más esperados del año, Starfield, juego que ha generado opiniones divididas en los mismos, aunque realmente no hay nada negativo. Sin embargo, las calificaciones por parte usuarios ya se han abierto en la página de Metacritic y eso significa una sola cosa.

En estos momentos el juego tiene una calificación por parte de usuarios que apenas pasa del 60, aunque antes habría evaluaciones que le daban al juego un total de 56. Y con esto se puede pensar que las amenazas fueron reales, pues por si algunos no lo recuerdan, poco antes del lanzamiento muchos mencionaron que estaban preparando multicuentas para otorgarles un par de ceros al juego de Bethesda.

Entre las reseñas se puede notar que ya tenían planeado el review bombing, puesto que no tiene sentido que haya 919 opiniones negativas, 136 mixtas y 1338 positivas, estas últimas han permitido que el juego no baje a menos de 60. Y dentro de los comentarios se pueden ver observar puntos de vista que no tienen realmente sentido, como que es el peor juego de la marca por tener pantallas de carga y más elementos.

Aquí uno de ellos:

Podría decirse que es el peor juego de Bethesda para un jugador… los NPC son terriblemente estúpidos, las misiones no son interesantes y hay muchas pantallas de carga, gráficos obsoletos, el juego no está optimizado. Para mí, Bethesda está completamente muerto.

Algo que también llama la atención son las oraciones que solo dicen cosas simples como “es aburrido” siendo el único argumento que tienen en contra del juego. Para este momento muchos se esperaban que algo así sucediera con las calificaciones y no se equivocaron del todo.

Recuerda que Starfield está disponible en Xbox Series X/S y PC. También en el catálogo de Game Pass.

Vía: Metacritic

Nota del editor: Con lo que acaba de hacer la gente con Starfield, no esperen que todo vaya a ser flores ahora que salga Spider-Man 2, va a pasar algo similar, desde ahorita es un hecho.