El triste final de Volition

En los últimos años, Embracer Group ha realizado millonarias adquisiciones alrededor del planeta para tomar el control de diversos estudios de videojuegos y a la tienda detallista de tirajes limitados Limited Run Games, propiciando que dicho corporativo comenzara a crecer sin control y con unos cimientos endebles.

No todo fue miel sobre hojuelas en ese periodo de expansión, ya que el referido holding sueco sufrió un fuerte descalabro al ver cómo se venía abajo un acuerdo financiero superior a los dos mil millones de dólares con un fondo de inversión asiático.

Debido a lo anterior, la compañía anunció una fuerte reestructuración en sus expectativas de ventas y no se hizo esperar el cierre de desarrolladores adscritos a su portafolio de negocios que no cumplieron con las expectativas, siendo el caso de Volition.

Voliton comenzó su andadura en la industria del entretenimiento en 1996 con la creación de FreeSpace bajo la tutela de la hoy extinta Interplay, para posteriormente abrirse camino por sí misma con licencias como Red Faction y Summoner, que tuvieron algunas secuelas.

Sin duda alguna, el trabajo más notable de Volition fue la concepción de la irreverente y frenética saga de Saints Row, teniendo en su haber cinco entregas que en cada lanzamiento generaban algún tipo de polémica por su contenido o por los artículos suigéneris incluidos en sus ediciones de colección.

Desafortunadamente, también existieron producciones mediocres como The Punisher en 2005 o Agents of Mayhem en 2017, el cual hizo saltar todas las alarmas respecto al talento de su equipo de trabajo. Para 2022, la situación empeoró y el renacimiento de Saints Row no tuvo el desempeño deseado tanto a nivel jugable como comercial.

La maniobra ejecutada por Embracer Group mencionada líneas arriba, podría ser el comienzo de una reducción organizacional que desafortunadamente terminará en despidos y en proyectos cancelados que no verán la luz. Aunado a la crisis, también quedan en el limbo las cuestionadas ediciones limitadas superiores a $300 dólares americanos, de la mano de THQ Nordic, también perteneciente a Embracer.