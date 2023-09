Primer avance de The Boy and The Heron, cinta de Hayao Miyazaki

En caso de que algunos desconozcan, este año se ha lanzado la última película de Studio Ghibli llamada de The Boy and The Heron, misma que no ha tenido tanto marketing en comparación a otras obras del estudio. Y ahora, se ha estado haciendo mucho ruido en torno a su estreno en los cines de occidente, por lo que se presente en varios festivales de cine importantes en el mundo.

Durante el Festival de Cine de Toronto se ha lanzado un nuevo avance después de emitirse la cinta completa, mismo que ha gustado a la gente debido a que la animación se sigue manteniendo a los orígenes de sus creadores. Lo mejor, es que el fundador de la compañía, Hayao Miyazaki, es el primer responsable de su guion y concepción.

Aquí lo puedes ver:

La trama inicial nos habla de un niño llamado Mahito que anhela que su madre entre en un mundo compartido por los vivos y los muertos. Allí, la muerte llega a su fin y la vida encuentra un nuevo comienzo o al menos es lo que se me dice en textos. También en la parte musical regresa un colaborador de este estudio, Joe Hisaishi

En cuanto a la fecha de estreno, se dice que llega el próximo 8 de diciembre a los cines. No se habla de Latinoamérica, pero es probable que llegue de manera simultánea.

Vía: Hollywood Reporter

Nota del editor: Me entusiasma que sigan lanzando este tipo de proyectos clásicos en la animación, pues incluso los propios japoneses ya quieren poner 3D en sus obras, prueba de ello es la última cinta de Dragon Ball. Ojalá traigan a México esta película.