Tendremos nuevos anuncios de Pokémon esta semana

El próximo 27 de febrero se celebrará el Día de Pokémon. De esta forma, los responsables de esta serie han revelado que tendremos seis anuncios especiales a lo largo de la semana. Aunque ya se han dado a conocer varios detalles, algunos fans esperan que la novena generación de Pokémon sea revelada, algo que no sucederá.

Por medio de sus redes sociales, The Pokémon Company ha revelado que a lo largo de la semana tendremos nueva información sobre Pokémon Masters EX, Pokémon Sword and Shield, Pokémon Café Mix, Pokémon Unite, P25 Music y Pokémon GO. De esta forma, las posibilidades de ver algo relacionado con la novena generación son básicamente nulas.

Extrañamente, no se hace mención de Pokémon Legends: Arceus, el lanzamiento más reciente de la serie. Considerando que se han encontrado pistas relacionadas con un potencial DLC, muchos esperaban que durante el Día de Pokémon tuviéramos información sobre el posible contenido adicional para esta entrega, pero parece que este no será el caso.

Solo nos queda esperar a ver qué tipo de sorpresas y anuncios veremos a lo largo de esta semana. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Pokémon Legends: Arceus. De igual forma, los modders ya están mejorando este juego.

Vía: Pokémon