Modders ya están mejorando Pokémon Legends: Arceus

Aunque la recepción de Pokémon Legends: Arceus fue positiva, muchos jugadores no están contentos con la forma en la que se ve este título de Nintendo Switch. Como usualmente sucede en estos casos, algunos usuarios ya empezaron a moddear este título, para así, no solo mejorar el apartado gráfico, sino agregar una serie de elementos que hagan la experiencia más tranquila para algunas personas.

Recientemente, el youtuber conocido como PurpleThunderNE, compartió un video que nos muestra cómo se ve Pokémon Legends: Arceus con una serie de mods enfocados en mejorar la calidad visual. Aquí encontramos texturas de mayor calidad, mayor distancia de dibujo, un mejor cielo, y nuevos efectos de agua.

Junto a esto, la comunidad de mods también está trabajando en marcadores de mapa, coleccionables ocultos de Arceus, controles más sensibles, resistencia física infinita, la capacidad de nadar más tiempo antes de ahogarse, mayor velocidad al escalar acantilados con Sneasler y más.

Estos mods siguen en trabajando, por lo que seguramente esta no será la última vez que escuchemos sobre este trabajo. Sin embargo, no se descarta que Nintendo o The Pokémon Company le pongan fin a estas intenciones antes de lo planeado. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de este juego. De igual forma, se ha encontrado un cuarto con un Switch dentro de Hisui.

Nota del Editor:

Es cierto que el apartado gráfico de Pokémon Legends: Arceus no es el mejor que se puede encontrar en el Switch, así que este tipo de trabajos no deberían ser una gran sorpresa. Será interesante ver cómo es que estos proyectos avanzan.

Vía: PurpleThunderNE