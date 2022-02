Atreus se vuelve jugable con este mod de God of War

Ahora que God of War finalmente llegó a PC, los modders han estado bastante ocupado creando todo tipo de mods para la reciente aventura de Krateos y Atreus. Hemos visto cosas bastante bizarras, como un mod que elimina por completo el vello facial del Fantasma de Sparta, y algunos más inofensivos que simplemente mejoran su calidad visual. Bueno, pues ahora uno de ellos te permite jugar como Atreus.

El mod en cuestión fue creado por Speclizer, quien ha convertido a Atreus en un personaje jugable dentro de God of War. A pesar de que el proyecto sigue en etapas tempranas de su desarrollo, el siguiente video nos muestra qué tal va avanzando:

Speclizer afirma que todavía tiene mucho trabajo por hacer respecto a este mod, pero promete lanzarlo una vez que él considere que ya esté terminado. Todavía no sabemos cuándo es que vaya a estar disponible para su descarga pública, por lo que de momento solo queda ser pacientes y esperar.

Por mientras, puedes conocer qué dijo Cory Barlog sobre la posible llegada de God of War Ragnarok a PC.

Nota del editor: Creo que es cuestión de tiempo para que veamos mods verdaderamente descabellados de God of War. Claro, no me esperaría algo al nivel de Skyrim o GTA V, pero hemos visto que la comunidad puede llegar a ser bastante creativa.

Via: YouTube