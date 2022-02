Henry Cavill no solo es uno de los actores más populares del momento, reconocido por su trabajo como Superman en el DCEU y Geralt of Rivia en The Witcher, sino que también es un gran fan de Warhammer, el aclamado RPG. De esta forma, no debería ser una sorpresa que este fin de semana, Cavill visitó Warhammer World, parte de la sede de Games Workshop en el Reino Unido, en donde convivió con fans y empleados de este lugar.

Como se ha señalado en las redes sociales, el pasado 18 de febrero, Henry Cavill visitó las instalaciones de Warhammer World en Nottingham, Reino Unido, en donde no solo tuvo la oportunidad de conocer un poco más sobre la fabricación de uno de sus juegos de mesa preferidos, sino que convivió con todos los fans y trabajadores que tuvieron la oportunidad de hablar con el actor.

“Nos sentimos muy honrados de que el gran Henry Cavill nos visite hoy en Warhammer World. Un tipo tan agradable y un increíble heraldo de nuestro hobby. ¡Gracias por tu tiempo!”

So we are very humbled and honoured to have the great #henrycavill visit us at warhammer world today. Such a nice guy and an amazing herald of our hobby. Thank you for your time! #warhammercommunity #warhammerpainting #thegodemperorofmankind #custodes pic.twitter.com/b66ZnCXEZ4 — Em Robinson (@Emthepaintfreak) February 18, 2022

“Consíguete un hombre que te mire como este tipo mira a Henry Cavill”.

Get yourself a man who looks at you the way this guy looks at Henry Cavill. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/9uMRyDSCqm — The Witcher Princess 🐺⚔️ (@WitcherPrincess) February 19, 2022

“¡Tuve el absoluto placer de conocer a Henry Cavill hoy en el trabajo! ¡Qué joya absoluta!”

Had the absolute pleasure of meeting Henry Cavill today at work! What an absolute gem! pic.twitter.com/SSUXGShcc5 — Kieran (@Kieranids) February 18, 2022

Esta no es la primera vez, y seguramente tampoco la última, en la que Cavill demuestra su amor por Warhammer. No solo el actor ha dejado en claro que estaría encantado de participar en una película de la serie, sino que ha defendido a este juego de mesa de comentarios despectivos hechos por un presentador de televisión.

En temas relacionados, Henry Cavill ha señalado que le encantaría protagonizar una película de Red Dead Redemption. De igual forma, el actor aún desea ser el Superman de DC.

Nota del Editor:

Henry Cavill es una gran persona. El actor ha demostrado tener una pasión por cosas que usualmente no reciben la atención que merecen, y siempre es muy amigable en todos lados. Cualquier papel que desee, seguramente hará un trabajo fantástico.

Vía: PC Gamer