Take-Two admite que perder Codemasters contra EA fue “decepcionante”

Originalmente, era Take-Two quien iba a comprar Codemasters, pero después de una oferta mucho mejor por parte de EA, estos desarrolladores británicos no pudieron resistirse. Ante esto, Take–Two asegura sentirse “decepcionado”, además de confirmar que siguen en búsqueda de nuevas adquisiciones.

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, habló sobre cómo perdió la adquisición ante EA, pero al mismo tiempo, declaró que esto refleja de manera positiva los principios de la compañía:

“Perdimos el trato de Codemasters ante EA. Eso fue decepcionante pero refleja nuestra disciplina al respecto. Así que, hay muchas cosas sucediendo.”

Zelnick también habló sobre posibles nuevas adquisiciones, pero asegura que primero debe llevarse a cabo un extenso proceso de planeación:

“Todavía no hemos comprado algún estudio que no nos funcione. Siempre estamos buscando grandes equipos, con grandes propiedades intelectuales. Seguiremos haciéndolo y en ocasiones tomaremos una postura agresiva, pero también debemos hacerlo con táctica y estrategia.”

Adicionalmente, se reveló que Take-Two tenía 93 juegos en desarrollo, los cuales esperan lanzar dentro de los próximos cinco años.

Via: Fool