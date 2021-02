Así reaccionó el internet ante el nuevo tráiler de Mortal Kombat

Tal y como se nos había adelantado hace unos cuantos días, el primer tráiler para la nueva película de Mortal Kombat finalmente fue estrenado el día de hoy. Desde que se nos mostraron las primeras imágenes del filme, los fans parecen haber reaccionado positivamente con la elección de actores y caracterización, pero ¿cómo reaccionaron ante el tráiler?

En general, parece que todos están muy satisfechos con lo que se nos mostró recientemente, aunque al tratarse de una adaptación de videojuegos, los fans también están bastante escépticos. A continuación te compartimos algunas reacciones:

I cannot get over how fucking cool it looks when Sub-Zero slices Scorpion’s arm, freezes the blood, catches it, and STABS HIM with it. #MortalKombat pic.twitter.com/HK270v8Ku5

i’m so excited for mortal kombat pic.twitter.com/IRqmcf8h4P

“¿Voy a ver el reboot de Mortal Kombat? Claro que lo hare. No sean ridículos.

Será terrible.

No puedo esperar por verlo.”

Am I going to see the Mortal Kombat reboot? Of course I am. Don’t be ridiculous.

It’s going to be TERRIBLE.

Really looking forward to it.

— Glenn White (@justicar) February 18, 2021