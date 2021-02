Director de FFVII Remake compara la segunda parte con Horizon Forbidden West

No cabe duda alguna que Final Fantasy VII Remake fue un juego sensacional, a pesar de que únicamente abarcó la parte inicial de Midgard. Se espera que su secuela vaya a ser mucho más grande y ante esto, Naoki Hamaguchi, director del proyecto, lo comparó con la evolución que tendrá Horizon Forbidden West.

En las propias palabras de Hamaguchi:

“En ese sentido, nuestro siguiente juego evolucionará todavía más que Horizon Zero Dawn y su secuela, estoy hablando de Final Fantasy VII Remake 2, del cual yo estoy a cargo. Yo tengo una afinidad personal por Horizon y como fan, no puedo esperar por Horizon Forbidden West.”

Se espera que tengamos algún tipo de novedad sobre la segunda parte de este remake dentro de poco, puesto que Square Enix ha estado registrando varios nombres como Ever Crisis y The First Soldier en varias regiones del mundo. ¿Será DLC, un spinoff o algo totalmente diferente?

Fuente: PlayStation