Square Enix registra “Ever Crisis” y “The First Soldier” en Europa y Canadá

La semana pasada, Square Enix registró “Ever Crisis” y “The First Soldier” en Japón, pero ahora la compañía también registró estos mismos nombres en Europa y Canadá. Por supuesto, esto desató la especulación sobre algún nuevo proyecto relacionado al reciente remake de Final Fantasy VII, o incluso algún tipo de proyecto por aparte, pero también hay más detalles interesantes.

Dichos registros ocurrieron recientemente, específicamente el 18 y 19 de enero respectivamente, mientras que en Japón se registraron el pasado 17 de diciembre, pero eso no es todo. También se descubrió que el logo de Shinra Electric Power Company fue registrado el 22 de diciembre, insinuando más contenido para el remake.

Sabemos que Square Enix ya se encuentra trabajando en la segunda parte de FFVII Remake, pero queremos creer que aún es muy pronto para que empiecen a registrar cosas relacionados a la secuela. Sin embargo, es evidente que la compañía se encuentra trabajando en algo que ciertamente tiene que ver con la franquicia.

Via: Final Weapon