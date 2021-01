Los servidores de Hitman 3 se desploman en pleno día de lanzamiento

Hitman 3 ya está disponible a nivel mundial, e inevitablemente, los servidores de IO Interactive se encuentran muy ocupados. El juego incluye una función que te permite transferir tu progreso de Hitman 2 a esta nueva entrega, pero el sitio web de sus desarrolladores parece haberse desplomado.

We’re on it.

HITMAN 3 has arrived and everyone wants to play at once. We’re tracking and will have everyone in the game, with their progress as soon as possible.

❤ pic.twitter.com/Te7K8pRPyj

— IO Interactive (@IOInteractive) January 20, 2021