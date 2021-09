Surge nuevo registro para la colección de Castlevania

Hace un par de meses surgió un reporte que apuntaba a la llegada de una colección de Castlevania conformada por juegos de Game Boy Advance. Aunque por el momento esta información no ha sido confirmada, un nuevo registro señala que este paquete podría ser anunciado en cualquier momento.

Recientemente, los fans encontraron en el sistema de clasificación de Taiwán un registro para la Castlevania Advance Collection, la cual llegaría a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Aunque por el momento no hay detalles oficiales, se especula que el paquete incluirá Castlevania: Circle of the Moon, Castlevania: Harmony of Dissonance y Castlevania: Aria of Sorrow.

Con TGS 2021 a solo unos días de distancia, muchos fans esperan que Konami anuncie algo relacionado con esta serie durante el evento. Aunque esto bien es una posibilidad, por el momento no hay algo confirmado. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro gameplay de The Dracula X Chronicles.

Vía: Gematsu