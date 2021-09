Fans reportan problemas con el PS4

Junto a la actualización del PS5, el PS4 también recibió una versión del firmware, la cual tuvo una serie de mejoras menores. Lamentablemente, el público ha reportado que esta update está ocasionando varios problemas para la consola, y por el momento no hay una solución clara.

Desde el pasado 15 de septiembre, sitios como Twitter y Reddit se han llenado de quejas por parte de los usuarios de PlayStation, quienes han señalado que la actualización 9.00 del PS4 afecta negativamente su consola. Los usuarios han reportado problemas de rendimiento, la presencia del error SU-42118-6, la cual no permite que se descargue esta nueva versión, menús lentos, complicaciones al visitar la tienda digital, ejecutar juegos, y mucho más.

Sorry to hear you're experiencing this issue. Please try the following steps that may solve the problem: https://t.co/PXMM7n4MU8 Let us know the outcome.

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) September 17, 2021