Star Wars: Visions será un nuevo anime de la franquicia enfocado en los Jedi

Sí, Disney ha revelado otro proyecto referente a Star Wars, pero a diferencia de todos los demás que han anunciado el día de hoy, esta nueva serie será un anime enfocado en los Jedi. Conocido como Star Wars: Visions, se tratará de una serie de cortos animados en colaboración con múltiples estudios y artistas japoneses.

Star Wars: Visions, an Original Series of animated short films, celebrates the @StarWars galaxy through the lens of the world’s best Japanese anime creators. Coming in 2021 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/lmCZGSHEhY

