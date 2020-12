Como se esperaba, Microsoft hizo acto de presencia durante The Game Awards. Después de varios meses de rumores, se ha confirmado que The Initiative, el nuevo estudio de la Xbox Games Studio, está trabajando en un nuevo juego de Perfect Dark. Por el momento se desconoce información relacionada con la fecha de lanzamiento, o si será exclusivo de Xbox Series X, o también llegará a Xbox One. Esperemos tener más información en el futuro.

Vía: The Game Awards