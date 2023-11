¡Skull & Bones ya tiene fecha de lanzamiento!

No es un secreto que Skull & Bones se ha enfrentado a un desarrollo bastante complicado. Durante años, Ubisoft nos ha presentado un par de detalles sobre este juego como servicio. Sin embargo, con cada nueva pieza de información, la compañía francesa también ha anunciado un retraso indefinido. Hasta el momento, el trabajo de Ubisoft Singapore ha cambiado su fecha de lanzamiento en seis ocasiones diferentes. Afortunadamente, parece que Skull & Bones por fin llegará a nuestras manos en febrero de 2024.

Tras darse a conocer su sexto retraso, Ubisoft confirmó que Skull & Bones estaría disponible durante el último trimestre del año fiscal, es decir, entre enero y marzo de 2024. Si bien por el momento no hay detalles oficiales, información obtenida por parte de Insider Gaming revela que Skull & Bones estará disponible en consolas y PC el próximo 16 de febrero de 2024.

Aunque Ubisoft no ha emitido algún comunicado oficial, se espera que durante The Game Awards la próxima semana, esta información sea compartida para el público en general. Junto a esto, se hace mención que, además de la versión normal del juego, también estaría disponible una edición con contenido premium, la cual costaría entre $15 y $20 adicionales.

Originalmente, Skull & Bones estaba planeado para llegar a PS4, Xbox One y PC en algún punto de 2018. Sin embargo, el juego sufrió de seis retrasos, con los cuales, Ubisoft Singapore ha modificado sustancialmente la experiencia y la visión que el estudio tiene para esta entrega. Sin embargo, el enfoque de juego como servicio se ha mantenido con cada revisión.

Si bien el 2018 la idea de hacer un juego como servicio de piratas sonaba como una buena idea, para el 2024 esto ya no es tan atractivo. Recordemos que los juegos como servicio han sufrido bastante en los últimos años. No solo entregas como Marvel’s Avengers y Babylon’s Fall fueron un fracaso total, sino que proyectos exitosos, como Fortnite y Destiny 2, han comenzado a reportar una baja de ingresos.

Junto a esto, no hay que olvidar la mala reputación que los juegos como servicio tienen ante el público en general. El caso de Suicide Squad: Kill the Justice League es el más sonado, en el sentido de que, pese a que esta entrega no es un juego como servicio en su totalidad, y solo cuenta con un par de elementos inspirados en este tipo de experiencias, esto fue más que suficiente para que los jugadores ya no tengan tanta emoción por el siguiente trabajo de Rocksteady.

De esta forma, no sería una sorpresa que Skull & Bones fracase al igual que otros juegos como servicio. Junto a esto, no hay que olvidar que febrero también es un mes pesado para la industria. Títulos como Final Fantasy VII Rebirth y Like a Dragon: Infinite Wealth nos esperan, y pese a que estos son RPGs, el hecho de ser experiencias de un solo jugador con un final determinado, es mucho más atractivo para algunas personas.

Solo nos queda esperar y ver qué sucederá con este título. Te recordamos que Skull & Bones llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 16 de febrero de 2024. En temas relacionados, puedes checar el nuevo gameplay de esta entrega aquí. De igual forma, aquí puedes conocer más sobre este juego.

Nota del Editor:

Los juegos como servicio están quedando en el pasado, y en un mercado tan competitivo, solo hay espacio para un par de experiencias, las cuales ya han sido elegidas por el público. De esta forma, es muy probable que Skull & Bones sea un fracaso para Ubisoft, y el próximo año, por estas fechas, los servidores estén por llegar a su fin.

Vía: Insider Gaming