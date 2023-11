Hideo Kojima revela su anime favorito de 2023

El 2023 no solo nos ha entregado una excelente selección de videojuegos, sino que las series y películas también han gozado de espléndido año. Una de las producciones más sonadas en el último mes ha sido Blue Eye Samurai, una animación que combina elementos 2D y 3D para crear algo espectacular. Si esto no te convence, bueno, Hideo Kojima, creador de Metal Gear, recomienda este anime.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Hideo Kojima compartió su opinión sobre el anime de Blue Eye Samurai, señalando que esta es una de las mejores series de todo el año. Esto fue lo que comentó:

Just finished watching all 8 episodes of BLUE EYE SAMURAI! Well, everything is wonderful! Everything is all beautiful! Without a doubt, the best anime of the year! It is a visual work that transcends the common sense of animation!

The new generation of CG-based animation reached… pic.twitter.com/pQT9eEIkdh

