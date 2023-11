Primer vistazo oficial a la serie de Fallout

El salto a la pantalla grande y chica que han hecho los videojuegos en los últimos años por fin le ha rendido honor al legado de estas franquicias que tanto amamos. De esta forma, ya no hay quien detenga este tren. Es así que una de las producciones más esperadas para el próximo año es la serie de Fallout a cargo de Amazon Prime Video. Ahora, el día de hoy se ha revelado el primer vistazo a este show, el cual luce bastante interesante.

Gracias a Vanity Fair, ya tenemos el primer vistazo a la serie de Fallout. Si bien por el momento no hay un tráiler, el medio ha compartido una serie de imágenes que nos dan una buena idea del tipo de show que nos espera el próximo 12 de abril de 2024, día en que este show se estrenará en Amazon Prime Video.

A diferencia de los juegos, los cuales comienzan con una bomba nuclear en los años de 1940, la serie de Fallout se desarrolla en el futuro. Para comenzar, el evento cataclismo que da pie a cada aventura comienza en el año 2077, mientras que la aventura como tal de nuestra protagonista, Lucy, a cargo de Ella Purnell, se lleva a cabo 219 años después de esto.

Esto fue lo que comentó Jonathan Nolan, co-creador de la serie de Fallout, al respecto:

“Los juegos tratan sobre la cultura de la división y los ricos y los pobres que, desafortunadamente, se han agudizado cada vez más en este país y en todo el mundo durante las últimas décadas. Podemos hablar de eso de una manera maravillosa, de ficción especulativa. Creo que todos miramos el mundo y decimos: ‘Dios, las cosas parecen ir en una dirección muy, muy aterradora’. Muchos de nosotros tenemos ideas tan ingenuas, incluso ahora, sobre las experiencias de los demás, y es una de las cosas que me encantan de Estados Unidos. Es esta colección gigante y maníaca de diferentes experiencias, diferentes puntos de vista. Lucy es encantadora, valiente y fuerte… y luego ves que se enfrenta a la realidad de que, oye, tal vez las cosas supuestamente virtuosas con las que creciste no sean necesariamente tan virtuosas. Si son virtuosos, están expresados en una virtuosidad circunstancial. Es una virtud de lujo. Tienes tu punto de vista porque nunca te quedaste sin comida, ¿verdad? Ustedes pudieron compartirlo todo, porque tenían suficiente para compartir”.

Por su parte, Todd Howard, director de Fallout 3 y Fallout 4, habló sobre su participación en esta producción mencionando:

“Tuvimos muchas conversaciones sobre el estilo de humor, el nivel de violencia, el estilo de violencia. Mira, Fallout puede ser muy dramático, oscuro y postapocalíptico, pero necesitas entretejer un pequeño guiño…. Creo que enhebraron muy bien esa aguja en el programa de televisión”.

Por el momento no tenemos un tráiler de la serie, pero esto seguramente sucederá durante The Game Awards la próxima semana. El show de Fallout llegará a Amazon Prime Video el próximo 12 de abril de 2024. Jonathan Nolan y Lisa Joy, creadores de Westworld, son los responsables de esta producción, con Todd Howard en el papel de productor. En temas relacionados, se filtra avance de esta serie. De igual forma, Fallout 5 sería exclusivo de Xbox.

Nota del Editor:

La serie de Fallout luce bastante interesante. Si bien aún falta por ver cómo funciona el show, este primer vistazo pinta un panorama bastante positivo, que seguramente será del agrado de los fans. Solo esperemos que esta producción se asemeje más a The Last of Us, y no tanto a Halo.

Vía: Vanity Fair