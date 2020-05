Serious Sam 4 llegará a PC este año, y aquí está su tráiler de revelación

Devolver Digital nos ha sorprendido el día de hoy con la revelación de un nuevo juego de Serious Sam, el cual llegará a PC y Google Stadia en agosto de este año. Este anuncio está acompañado de un tráiler que demuestra lo alocada que se pondrá la cuarta entrega en esta serie.

Este título será una precuela de la serie y está siendo desarrollada por Croteam, con Devolver Digital en su usual puesto de publisher. Serious Sam 4 será una experiencia con un sólo objetivo: sobrevivir a las hordas de enemigos que tratan de destruir nuestro planeta. Volveremos a ver armas como la clásica escopeta doble o el lanza-sierras, además de nuevas adiciones como un lanzacohetes de misiles guiados o un poderoso rayo láser de la muerte.

De esta forma describe Digital Devolver esta aventura:

“La humanidad está asediada mientras toda la fuerza de las hordas del Mental se está extendiendo por todo el mundo, devastando lo que queda de una civilización destruida y vencida. La última resistencia restante a la invasión es la Fuerza de Defensa de la Tierra dirigida por Sam ‘Serious’ Stone y su escuadrón de inadaptados fuertemente armados”.

Esta nueva entrega cuenta con un nuevo modo multijugador de hasta 4 jugadores en el que además de poder jugar la historia completa en cooperativo se podrá también crear y personalizar retos para desafiar a amigos, modificando incluso la dificultad del juego.

Pero esto no es todo, ya que si deseas experimentar más de la serie de Serious Sam, puedes ingresar a la página de Steam, conocer más sobre esta entrega, y conseguir más juegos con descuentos de hasta el 90%. Serious Sam 4 llegará a PC y Google Stadia en algún punto de agosto de 2020.

Vía: Comunicado