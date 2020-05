Tencent proporcionará un apoyo al desarrollo de System Shock 3

A pesar de que System Shock cuenta con uno de los legados más importantes en la industria de los videojuegos, parece que el mercado actualmente no tiene tiempo para una tercera entrega de la serie. Desde hace un par de meses el futuro de System Shock 3 ha permanecido en un limbo entre cancelación y desarrollo. Sin embargo, un gran cambio se ha dado el día de hoy, el cual podría modificar el rumbo de esta entrega para siempre.

De manera sorpresiva, OtherSide, quienes están desarrollando System Shock 3, han revelado que Tencent, la compañía multimillonaria de China, soportará este proyecto, sin embargo, se desconoce hasta qué grado estarán involucrados. Stephen Kick, CEO de Nightdive Studios, dueños de la propiedad de System Shock, ha dejado en claro que Tencent no es dueña de la franquicia, como originalmente se llegó a pensar, ellos siguiendo propietarios de los derechos de la serie.

Esto fue lo que comentó OtherSide al respecto:

1/2 We are happy to announce that Tencent will be taking the #SystemShock franchise forward.

2/2 As a smaller Indie studio, it had been challenging for us to carry the project on our own. We believe Tencent's deep capabilities and expertise as a leading game company will bring the franchise to new heights.

— OtherSide Entertainment (@OtherSide_Games) May 20, 2020