System Shock 3 ha perdido a todo su equipo de desarrollo

Parece ser que el desarrollo de System Shock 3 ha sido detenido de manera indefinida, debido a que el equipo de desarrollo ya no se encuentra trabajando en Otherside Entertainment. El escritor y director, programador principal, director de diseño, líder de control de calidad, artista ambiental senior y más han confirmado su salida del estudio en los últimos cinco meses.

Sam Luangkhot, previo community manager de Otherside Entertainment, ha confirmado el despido de decenas de empleados durante los últimos meses, y lamenta que el trabajo del equipo pueda llegar a perderse.

“Sé que a la gente le preocupa el estado del estudio. Mentiría si dijera que no estaba preocupada también. Después de haber jugado la demostración interna de SS3, sé que el equipo de Austin trabajó duro e hizo un progreso impresionante en los últimos meses. Duele ver a muchos de estos desarrolladores sin trabajo en un proyecto en el que trabajaron tan duro”.

Un post anónimo también confirma la salida del equipo y menciona que debido a que Starbreeze vendió los derechos de publicar System Shock 3 a Otherside Entertainment, la calidad y el tamaño del juego terminaría decepcionando a todos los fans de la serie.

“Si Starbreeze no hubiera entrado en crisis, creo que habríamos entregado algo interesante con un juego nuevo e innovador, pero un juego mucho más pequeño de lo que la gente esperaba e inevitablemente decepcionante para una secuela de una franquicia tan querida. Esas altas expectativas generaron mucha experimentación costosa. Éramos un equipo pequeño y sabíamos que no podíamos competir con los simuladores inmersivos actuales en calidad y amplitud de producción, por lo que teníamos que ser creativos, inteligentes y raros. Y estábamos en camino de hacer algo único y posiblemente divertido, pero probablemente no era lo que el público ansiaba”.