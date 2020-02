Birds of Prey no es el éxito en taquilla que Warner esperaba

Birds of Prey ha recolectado una cantidad de dinero menor a la esperada por Warner Bros. en su primer fin de semana en taquilla. Tan sólo en Estados Unidos logró recaudar $33.25 millones de dólares, una cantidad por debajo de los $56-$60 millones que esperaba el estudio.

Por otro lado, de manera internacional logró juntar $48 millones más, dando un total de $84.5 millones de dólares en su primer fin de semana en taquilla. Esta cantidad es menor a los $133.6 millones de Suicide Squad. A pesar de que Birds of Prey es considera una mejor película que varias del DCEU, cuenta con un par elementos que la han limitado en este aspecto.

La primera de estas, es que debido a que cuenta con una clasificación R, limita el número de posibles espectadores. De igual forma, Variety sugiere que el brote de coronavirus que se extendió al sudeste asiático ha debilitado la emisión de películas en un mercado en el que contaba Warner Bros.

Vía: Box Office Mojo