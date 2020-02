Te contamos qué nos pareció Birds of Prey

Vivimos en una época en donde las películas de superhéroes son eventos. Así como recientemente vimos el Super Bowl, una nueva película de Marvel o de DC es un espectáculo que atrae a millones de personas a un sólo lugar para disfrutar de un tema en específico. Estas cintas generan miles de millones de dólares. Cientos de personas participan estas producciones producciones, y probablemente nunca llegue el día en el que nos cansemos de ver estas obras del séptimo arte.

2020 es un año importante para este mercado. Es un año post-Endgame. Para bien o para mal, la mayor película en toda la historia de la humanidad ha sentado un antes y después en este género. Ahora cualquier película de superhéroes, sin importar el estudio que la produzca, será juzgada con una estándar bastante alto. Por un lado esto hará que los estudios trabajen para superarse constantemente. Por otro, esto provocará que las propuestas diferentes sobresalgan más.

Bajo este contexto se ha creado Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Además de tener uno de los nombres más largos en el cine actual, esta es la nueva propuesta de Warner Bros. y DC, continúa con la narrativa del DCEU, y es la primera cinta de este universo cinematográfico en ser calificada R (o para adultos), esto sin contar Joker. Ahora, ¿acaso esta cinta logra elevar el bajo estado en el que se encuentra el DCEU actualmente? ¿El gran team up femenino que tanto fue prometido logra ser efectivo? Descubre la respuesta a esta y más interrogantes a continuación.

Un microuniverso

Debido a que esta cinta es prácticamente nueva, y al momento en que estás leyendo esto aún faltan un par de días para el estreno oficial en México el próximo 7 de febrero, no detallare muchos elementos de la historia, aunque sí mencionaré uno o dos momentos para ejemplificar ciertos puntos.

Birds of Prey bien pudo seguir el ejemplo de Joker y contar una historia sin conexión alguna a un gran universo cinematográfico. Con la excepción de que esta interpretación de Harley Quinn es la misma que vimos en Suicide Squad, no hay un gran elemento narrativo que vincule los eventos de esta película con Wonder Woman o Justice League. Afortunadamente, Christina Hodson, quien es la encargada del guión en esta película, y Cathy Yan, la directora, se dieron cuenta de esto y crearon una historia con un principio y un final concreto.

En los últimos años hemos visto varias películas donde su única función es ser un tráiler para la siguiente cinta, llamase Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel o Batman v Superman. Así que es refrescante ver una historia que, por lo general, se siente ubicada en su propio microuniverso y no tiene que preocuparse mucho por responder a ciertos sucesos cinco películas antes, mientras prepara cierto villano para la Justice League 2.

Sin embargo, al final de la película existen un par de momentos en donde apuntan a ciertas acciones a futuro. La gran diferencia en esta ocasión, es que no sabe a ciencia cierta si alguna vez veremos a Huntress o Black Canary en el DCEU una vez más. Warner y DC estructuran su universo cinematográfico sin un líder y básicamente eligen su siguiente proyecto con base en la recepción crítica y las ganancias en taquilla, y no han creado una estructura narrativa compartida, o al menos eso parece. Lo cual no tiene nada de malo. En realidad creo que el acercamiento de esta compañía a esta tendencia debería ser diferente. Crear historias únicas que tengan poco o nula relación con otras cintas y, tal vez, sólo compartir actores.

Cada golpe necesita contar una historia

La mejor forma en que puedo describir a Birds of Prey es: Hiperactividad: The Movie. No hay ni un sólo momento en donde la acción, los chistes, los actores, cámara, sonido, edición, efectos especiales y todo lo que hace a esta película una película, se detenga. En lugar de escalar lentamente hasta el climax y disfrutarlo. La cinta continuamente está en la cima de la montaña rusa y sólo hasta el final se detiene.

De igual forma, la película constantemente necesita explicarnos el comportamiento detrás de un personaje. No deja que el espectador logre identificar por su propia cuenta cuáles son las motivaciones del villano o las heroínas, o qué sucederá en la historia. Todo es entregados a nosotros como si fuéramos niños que se distraen y necesitan ver luces de colores cada cinco segundos.

Algunas personas pueden llegar a disfrutar esta estructura, pero otras no la soportarán. Especialmente considerando que tenemos casi dos horas de acción frenética que no tiene un peso emocional que motive a los personajes realizar acciones interesantes. La mentalidad de “no quiero morir” es lo que incentiva a Harley Quinn a actuar. Claro, los otros personajes tienen motivaciones más creíbles y humanas, pero nuestro personaje principal no, lo cual es una lastima.

Harley Quinn no atraviesa un arco narrativo, o al menos no uno bueno. Su conflicto principal debería ser interno. “¿Qué define a Harley Quinn si no está Joker a su lado?”. Ese debería ser el viaje que debería recorrer. En su lugar, nuestra protagonista sólo está preocupada por no morir, y en algún punto consigue una aprendiz. El gran team up prometido ni siquiera es una acción causada deliberadamente por los personajes principales, sino que es creada momentáneamente sólo porque la historia lo requiere.

En ningún momento vemos una buena relación entre Harley Quinn, Huntress y Black Canary. La historia necesita que tengan un objetivo casi similar y estén presenten en el mismo lugar para el enfrentamiento final. Con la excepción de esto, no hay ni una sola ocasión sustancial en donde los personajes interactúen entre ellos. Tal vez intercambian un par de palabras, pero no hay una escena significativa que una emocionalmente a cualquier personaje, especialmente con Huntress. El resto sólo es limitado a un pequeño diálogo en donde confirman que tienen empatía por otras personas, lamentablemente el papel de Mary Elizabeth Winstead es el menos atendido.

Harley ni siquiera se enfrenta a un mundo machista que la hace menos sólo por ser mujer. No me mal interpreten, ese conflicto está presente en la película y es importante, pero es relegado a un personaje secundario. Claramente sólo hubo interés en el aspecto externo del personaje y no en el interno. No hay una exploración sobre el concepto de Harley Quinn. No hay nada que valga la pena.

Cada golpe necesita contar una historia, es un concepto básico de las películas de acción. Necesita haber un peso emocional en cada enfrentamiento. Pelear sólo por pelear llega a ser aburrido y puede llegar a afectar la estructura de una película, como en este caso. No hay ni una sola riña que cambie el estado emocional de algún personaje. Sólo golpean y ya. El enfrentamiento final ni siquiera afecta a Harley, la única diferencia es que ahora tiene a un grupo de conocidas que tal vez llame en el futuro si alguna vez DC y Warner lo permiten. Nada cambia en ella.

El único aspecto que puedo valorar de la acción, es lo coreografía. Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell y Rosie Perez realizan la mayoría de sus escenas sin la necesidad de dobles, lo cual, en un mundo en donde todas los enfrentamientos son frente a una green screen y con un ejército de monstruos de CGI, es un aire fresco. Si tan sólo el resto de la película hubiera tenido el mismo nivel de atención que tuvo este departamento, mi reacción hubiera sido otra.

Birds of Prey (And the Horrible Emancipation of One DC)

En general, es mejor que Justice League o Batman v Superman, pero eso no es un gran logro. Ahora, recomendaría Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)… no. Pero tampoco la llamaría una película horrenda. El aspecto visual y las actuaciones logran que las dos horas de hiperactividad sean un poco menos ruidosas. La mejor forma de describir esta película es con el meme de Lisa Simpson en donde simplemente dice “eh”.

Al final del día, esta es sólo una película más, un spin off del DCEU. Cada quien podrá conectarse a diferentes niveles con esta cinta, pero no esperen algo digno de esta era post-Endgame y post-Joker. Si alguna vez llega Birds of Prey a Netflix y tienen dos horas de sobra en su vida, hay peores formas de perder el tiempo.