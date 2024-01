Se filtra LEGO de The Legend of Zelda

Nintendo y LEGO tienen una relación bastante fuerte. Los sets de Super Mario han sido todo un éxito, y unas de las mejores experiencias que podemos encontrar en el mundo de los juguetes. De esta forma, muchos se han preguntado si otras series de la Gran N tendrán el mismo tratamiento. Bueno, aunque por el momento no hay información oficial, todo parece apuntar a que en un futuro veremos un LEGO de The Legend of Zelda.

Recientemente, 1414falconfan, insider y famoso filtrado de LEGO, reveló que un set especial del Great Deku Tree de Ocarina of Time llegaría al mercado el próximo mes de septiembre. Es importante mencionar que este reporte viene de la misma persona que el modelo de Piranha Plant antes de tiempo, por lo que existe la posibilidad de que esto se vuelva una realidad.

Junto a esto, se ha llegado a mencionar que el set estaría compuesto por 2,500 piezas, lo cual lo convertiría en uno de los más grandes de Nintendo hasta la fecha. En dado caso de que la Gran N confirme la existencia de este LEGO en un futuro, esta sería la primera incursión de The Legend of Zelda a este mercado, algo que los fans han estado esperando con años.

Considerando que, de acuerdo con 1414falconfan, el LEGO de Great Deku Tree llegaría hasta septiembre, es probable que tengamos que esperar un par de meses antes de ver algún tipo de información oficial. En temas relacionados, la saga de Twilight tendrá su propio LEGO. De igual forma, este es el primer vistazo al LEGO de Animal Crossing.

Nota del Editor:

Este es un trabajo que puede ser interesante. La serie de The Legend of Zelda se presta a que LEGO nos entregue una serie de sets que no solo sean interactivos, como los de Super Mario, sino que simplemente sean la pieza central de la colección para un fan.

Vía: Go Nintendo