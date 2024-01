La semana pasada se reveló el primer tráiler de Indiana Jones and the Great Circle, el cual está siendo desarrollado por MachineGames. Junto a esto, se reveló que el famoso profesor arqueológico contará con la cara de Harrison Ford, pero Troy Baker será el encargado de darle su voz. Ahora, por fin, se ha compartido este mismo avance en español, revelando que un actor muy conocido tendrá la tarea de interpretar a este personaje principal.

Recientemente Bethesda Softworks LATAM compartió el tráiler de Indiana Jones and the Great Circle en español latino, en donde se reveló que Carlos Segundo, famosos por ser la voz de Piccoro en el anime de Dragon Ball, será el encargado de darle vida a Indiana en el juego que estará disponible en algún punto de este año. Junto a esto, se reveló que Gina Lombardi será interceptada por Marisol Romero, y Santos Alberto le dará vida a Marcus Brody.

Si bien hay mucho que se desconoce sobre el elenco en español latino. Si bien muchos han señalado que José Lavat, quien le prestó su voz a Indiana Jones en las primeras cuatro películas, no está involucrado en este proyecto, es importante mencionar que Segundo fue la voz de este personaje en la más reciente cinta de la serie, Indiana Jones and the Dial of Destiny. Junto a esto, no hay que olvidar que este actor ya tiene experiencia en los videojuegos, puesto que el año pasado lo pudimos escuchar como Cid en Final Fantasy XVI.

Te recordamos que Indiana Jones and the Great Circle llegará a Xbox Series X|S y PC, así como día uno a Game Pass, en algún punto del 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este juego aquí. De igual forma, los fans discuten sobre este título.

Nota del Editor:

Si bien me hubiera encantado volver a escuchar a José Lavat como Indiana Jones, también entiendo el cambio. Carlos Segundo es un gran actor de doblaje, y es impresionante escucharlo en un juego de este nivel. Estoy más que seguro que hará un gran trabajo, y sería interesante verlo en más juegos en un futuro.

Vía: Bethesda Softworks LATAM