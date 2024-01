Jugadores discuten sobre Indiana Jones and The Great Circle

El día de ayer varios jugadores se han quedado sorprendidos con la revelación de Indiana Jones and The Great Circle, juego desarrollado por Machine Games el cual tomará lugar dentro de ciertas películas icónicas de esta franquicia que ahora es propiedad de Disney. Y si bien muchos elogiaron los primeros minutos que se mostraron, otros no están de acuerdo con algo en concreto, eso es básicamente la manera en que se va a abordar la jugabilidad del mismo.

Para ciertos usuarios no les ha parecido buena idea que el enfoque sea en primera persona, dado que querían ver al personaje al completo al momento de desplazarse sobre los escenarios, algo que sea parecido a otros lanzamientos de LucasFilms, entre ellos las entregas más recientes de Star Wars. Por otro lado, hay quienes les ha gustado la perspectiva, ya que los juegos de este estudio como los de Wolfenstein funcionan bastante bien, pero añadiendo que la aventura será más notable en lugar de solo disparos.

Aquí lo dicho por un usuario en Twitter:

Making the Indiana Jones game a first person game is one of the most stupid decisions i've ever seen in videogame adaptions.

Dude if i'm playing an Indiana Jones game i want to see Indy, i want to see Harrison Ford in my screen, not a fucking hand smh 💀 https://t.co/y4FY9ZUPHx

