Hace un par de días se compartieron un par de imágenes filtradas que nos daban una idea de la atención al detalle que tiene la serie de The Last of Us. Ahora, recientemente se ha compartido un video que nos da un mejor vistazo a una de las escenas de acción más icónicas del primer juego.

El video, el cual fue compartido por una cuenta no oficial encargada de proporcionar nueva información sobre esta producción, nos muestra a Joel y Ellie en un carro mientras escapan de un grupo de personas que tratan de matarlos. De esta forma, el avance nos pone cara a cara con el trabajo original de Naughty Dog y la adaptación de HBO.

Masterpiece pic.twitter.com/LopU2Pebse — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) April 13, 2022

Aunque estamos viendo un video filtrado, por lo que no aparecen Pedro Pascal o Bella Ramsey, esta es una buena recreación. Desde que Joel y Ellie se topan con una persona que “necesita ayuda”, pasando por un intento de escape, hasta el conflicto armado en una tienda abandonada. Todo luce muy, pero muy bien

Te recordamos que la serie de The Last of Us llegará a HBO en algún punto de 2023. En temas relacionados, aquí puedes ver más filtraciones de la serie. De igual forma, así se verán Joel y Ellie en esta producción.

La serie de The Last of Us sigue sorprendiendo con lo fiel que será al juego. Si bien ya sabemos que esta producción tendrá nuevos elementos, todo lo que está inspirado en el clásico de Naughty Dog será tratado con todo el respeto de se merece.

Vía: The Last of Us HBO