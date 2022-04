La serie de The Last of Us por parte de HBO tiene muy emocionados a los fans. Aunque por el momento carecemos de un vistazo oficial a esta producción, nuevas filtraciones se han encargado de llenar este vacío. De esta forma, un par de videos grabados de forma clandestina han revelado el nivel de fidelidad que tendrá este show en relación con el juego de Naughty Dog.

Recientemente, la cuenta de The Last of Us TV compartió una serie de videos directos desde el set de filmaciones de la serie. Aquí no solo podemos ver una comparación directa con el juego, la cual revela el nivel de atención y detalle de la producción, sino un pequeño recorrido por los increíbles escenarios que se han creado para representar de gran forma este mundo post-apocalíptico.

🎬 “What is wrong with these guys?” 🔥 pic.twitter.com/ECtciZV5nf — ؘThe Last of Us TV (@TheLastofUsTV) April 9, 2022

endure and survive pic.twitter.com/UnNoKJd2oq — ؘThe Last of Us TV (@TheLastofUsTV) April 6, 2022

Calgary 🌅😭 📲 macorre pic.twitter.com/M8Ip8YHB4G — ؘThe Last of Us TV (@TheLastofUsTV) April 8, 2022

Filming for TLOU is moving forward. 🙏

Video of the new set. pic.twitter.com/KfKDZZw619 — ؘThe Last of Us TV (@TheLastofUsTV) April 7, 2022

Estos nuevos adelantos, aunque no oficiales, han emocionado a los fans, al grado de que el retraso de su estreno a algún punto de 2023, parece no molestarlos. Considerando que las filmaciones van por buen camino, parece que solo es cuestión de tiempo antes de ver un tráiler que nos dé un mejor vistazo a esta adaptación.

Nota del Editor:

El trabajo que se está llevando a cabo luce muy bien. Sin embargo, aún falta mucho que ver. Si la serie de Halo dejó algo en claro, es que la producción requiere más que atención a detalle, y es necesario dejar en claro que el presupuesto se ha aprovechado por completo.

